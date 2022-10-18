Єгор Гордєєв розповів про ремонт квартири, яка опинилася в центрі атаки іранських дронів

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв розповів про ремонт свого будинку, який вчора, 17 жовтня, постраждав від вибухової хвилі.

Як поділився телеведучий у своєму Instagram, нині фахівці намагаються оцінити пошкодження стіни, яка отримала тріщину внаслідок вибуху іранських дронів-камікадзе. У квартирі ж Гордєєва вибиті вікна та пошкоджена стеля. За словами ведучого, незабаром він все відремонтує.

"За моєю спиною зараз досі тривають відновлювальні роботи, це вже не рятувальні роботи. Жилянська буде ще кілька днів перекрита. Кажуть, що впораються за день-два, але там як обставини вже будуть. З приводу мого будинку, який стіна в стіну фактично з тим…там зараз намагаються зрозуміти, що буде після ударної хвилі. Там різні прогнози. Навіть думати про це не хочу. Це буде завтра. Скло заміню, це буде завтра. Стелю я і так хотів замінити, це буде завтра", - розповів ведучий.

Єгор також розповів, що з ним все гаразд. Ведучий подякував за підтримку та турботу, утім зазначив, що допомога нині йому не потрібна.

"Сьогодні я хочу сказати вам дякую. Тому що ту кількість тепла, яку отримала вчора вся моя родина... Знаєте, це просто важко переоцінити. Допомога мені жодна не потрібна, я точно не та людина, якій треба допомагати. Допомагайте ЗСУ, допомагайте тим, хто реально потребує допомоги. Все те, що я отримав – це таке життєве випробування, яке навіть не коштує вашої уваги. Це просто житло! А ваша підтримка – це більше, аніж щось можна уявити. Тому дякую вам! Тримайтеся і ходіть в укриття!" – додав Єгор.

Нагадаємо, вчора ворожий дрон-камікадзе поцілив у житловий будинок, який розташований у Шевченківському районі столиці. Дім Єгор Гордєєва по сусідству з тим, у який влучив іранський безпілотник. Тому квартира ведучого безпосередньо опинилася в центрі атаки ворожих дронів.

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