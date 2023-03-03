Єгор Гордєєв розповів про закоханість під час війни та як відновив квартиру після влучання в його будинок ворожого дрона

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв першим вийшов у ефір зранку 24 лютого 2022 року, щоб повідомити глядачам про початок повномасштабного вторгнення.

Відтоді Єгор не припиняв працювати та паралельно волонтерити. А у середині жовтня ведучий пережив атаку дронів-камікадзе по своєму будинку в Києві. Під час розмови з "Фактами" ведучий 1+1 Україна розповів про пережитий страх, як він змінився за цей рік та закоханість під час війни.

Гордєєв зізнається — вже не пам'ятає, яким був рік тому. Але каже, що його побут дуже змінився. Також змін зазнала фінансова складова життя:

"Умовно кажучи, більше вільного часу, але менше сил. І в результаті формула одна й та сама. Я почав більше їздити Україною. Декілька разів був у відрядженнях за кордон — там почуваєшся страшенно пригніченим. Змінилася пропорція, на що і як витрачаю гроші. Багато йде на допомогу ЗСУ та підтримку українців".

Єгор Гордєєв / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Після осіннього влучання дрона-камікадзе поблизу його будинку, Єгор вже відновив квартиру. Будинок ведучого розташований впритул до зруйнованого, тож і його будівля зазнала значних пошкоджень – виникла велика тріщина та майже у всіх квартирах повибивало шибки.

Єгор Гордєєв з домашнім улюбленцем / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Гордєєв практично одразу поставив нові вікна й полагодив дах на терасі. Зізнається — спочатку було лячно: "Передавались, як вірус, всі ці емоції від сусідів. А далі – звичайна рутина тривог. Я навіть в ту ж ніч ліг спати у себе у квартирі. Ну, а що робити? Єдине, що було холодно, бо були розбиті вікна".

Єгор Гордєєв і Неля Шовкопляс / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Не оминули тему особистого життя ведучого, яке так цікавить його прихильниць, адже Єгор досі залишається неодруженим. Часто йому навіть приписують роман з телепарою Нелею Шовкопляс. Гордєєв каже, що серйозних змін у його особистому житті не сталося:

"Мене теж так хитає, як і більшість. У мене дуже швидка у цьому сенсі психіка, я все швидко "перемелюю". Спалахнув і живу далі. Я розумію, що ті емоції – ситуативні. За останній рік я не закохався, але був такий "сильний спалах". Мені здалося що закохався. Це теж для мене була свого роду терапія".

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