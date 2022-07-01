Єгор Гордєєв у Брюсселі розповів європейцям про інформаційну безпеку і протидію фейкам в Україні

Ведучий шоу "Сніданок з 1+1", продюсер "Твій день" і автор шоу "Твій вечір", Єгор Гордєєв виступив на міжнародному саміті Future of Emerging Europe в Брюсселі.

До події долучились представники з 23 європейських країн. На запрошення організаторів Єгор взяв участь у дискусійній панелі про інформаційну безпеку.

Як ведучий і продюсер він розповів про те, як українські медіа, зокрема ТБ, живуть і функціонують в умовах війни. Також разом з топовими європейськими експертами обговорювали свободу слова, пропаганду, фейки, як громадянське суспільство і держави борються з ними або використовують.

"Дякую організаторам за запрошення. То справді був величезний дискусійний стіл, велика панель. Там були медійники з багатьох країн світу. І не лише медійники – ще вчені, бізнесмени, політики, громадські діячі. Було цікаво. Інформаційна війна в розпалі, вона охоплює не лише Україну та Росію. А й країни Європи, світу. Тому важливо розуміти та нагадувати про факт-чекінг, користування лише перевіреними джерелами", – поділився Гордєєв.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Під час неформального спілкування Єгор зустрів багато іноземних колег. Зокрема – головного редактора опозиційного радіо Угорщини. Також Єгор познайомився з колегами з BBC.

У рамках саміту відбувся конкурс соціальних програм – понад 20 номінацій у різних категоріях. Премія Emerging Europe Awards — це премія, якою відзначають організації, проєкти та людей за досягнення в розвитку регіону Європи. Єгор нагороджував дівчину з Польщі.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

До речі, Україна завоювала на премії кілька нагород. Обидві з двох можливих в категорії "Планета" – проєкт енергоефективності громадських будівель м. Луцька та Майстерня перероблення пластику "EcoREactive". І перше місце забрали Дія.Сity, в категорії "Партнерство" за унікальний внесок у позиціювання України як потужного ІТ-хабу".

Візит Єгора до Брюсселя збігся з історичними датами – надання Україні статусу кандидата в ЄС. За день до цього ведучий був у Європарламенті, спілкувався з політиками. Наразі Єгор вже повернувся до України і в ефір "Сніданок з 1+1". В ефірі щодня – на ТЕТ і 2+2 та у прямому ефірі YouTube у будні з 7:00 до 10:00 та у вихідні – з 8:00 до 10:00.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Важко повертатись в Україну з іншого світу, де війна лише на екранах. Всі пропозиції про майбутнє від нас – заходу сприйматимуться лише їхньою мовою – мовою умовного миру і досить умовного заглиблення у війну. Це не зовсім чесна гра для нас, але чесна для майбутнього. Рано чи пізно все це закінчиться і ми теж почнемо оцінювати комерційні й не комерційні, медійні та громадські проєкти не через війну, а через мир. Словом, умовний Захід розробляє велику медіаплатформу для контрпропаганди, яка покрила б як потреби війни, так і потреби нового мирного світу. Дуже складне, творче і не побоюсь цього слова, інтелектуальне завдання. Йдеться про нову естетику, новий Медіавсесвіт. Сподіваюсь, вдасться", – підсумував Єгор.

Нагадаємо, Ігор Кондратюк розповів про рідних, які живуть на окупованій Херсонщині. Вони чекають на ЗСУ і сподіваються, що незабаром захисники виженуть російських військових з українських земель.

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