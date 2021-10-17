Єгор Гордєєв відповів, ким працював до кар'єри телеведучого, та коли одружиться

Знаменитість міркує над тим, щоб відкрити свій бар.

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв поділився, ким працював до кар'єри телеведучого.

Як виявилося, знаменитість багато де працював і навіть міг стати моделлю. Про це знаменитість розповів у програмі "Світське життя".

"Я підпрацьовував дуже багато насправді, але не на таких гламурних професіях. Я був кур'єром в 15 років, я пішов в газету працювати, не буду назву казати, бо люструють зараз. З подіумом не склалося і, слава Богу, інше б життя було, хоча пропонували. Ці люди називаються скаутами і вони дійсно пропонували. Жив би зараз десь в Мілані, або в Парижі. Мені було років 19 чи 18, малий ще зовсім був, для мене це був абсолютно інший світ", – поділився телезірка.

Також Гордєєв пригадав, як колись відкрив з друзями бар у гаражі. Знаменитість міркує над тим, щоб відкрити свій заклад.

"Це був перший досвід, щоб зрозуміти про бізнес чи твоє, чи не твоє. Думаю, я колись до цього прийду, але треба повністю зав'язати з телебаченням, попрощатися і піти туди. Життя таке мінливе, сьогодні весілля, завтра бари і до побачення телебачення, все може бути", – зізнався він.

Відповів Єгор і на запитання про те, коли одружиться.

"Хочеться, щоб після весілля не погуляли на розлученні! Я інтроверт і тому мені дуже важливо, щоб це була історія надовго", – заявив зірка каналу 1+1.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання