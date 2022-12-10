Єгор Гордєєв вперше розповів про свою дитячу психологічну травму

Ведучий ранкового шоу "Сніданок з 1+1" Єгор Гордєєв записав відеозвернення і поділився власною щемливою дитячою історією, яка, на його думку, могла б змінити вектор його життя. Таким чином Єгор підтримав кампанію від МОМ "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" та нагадав про шкоду стереотипів.

Гордєєв пригадав свій підлітковий досвід, коли розбив окуляри, і змушений був навпомацки йти по шкільному коридору під сміх інших школярів. Тоді, каже ведучий, найбільше йому хотілося саме заплакати, але стереотип "чоловіки не плачуть" не дозволив цього.

Єгор Гордєєв у дитинстві / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"У мене зір -5. Уявіть собі, що таке бути без окулярів дитині підлітку в 11 років. Я йшов по цьому коридору, у мене вижався якийсь світ абсолютно ілюзорний. Я не знав куди йду, втратив орієнтування в просторі. Навколо з мене сміялись всі. Я думав, що йду в пекло, і це ніколи не закінчиться. Але я не плакав, бо не можна. Як так? Чоловіки не плачуть. Як так можна? Хоча найбільше тоді мені хотілося саме заплакати. І можливо тоді мені б стало легше. Отой спазм великий, який в мені утворився - я думаю він дороговказом мене вів ще дуже довго", - поділився Єгор.

Чоловіки не плачуть? Ок Навіть не знаю, хто і коли більше і частіше ставить це запитання? Може, нарешті підемо на цивілізоване сприйняття людини, її унікальності і можливості розвиватись у свободі без стереотипів? Замість відповіді на риторичне запитання - телефони гарячих анонімних ліній для тих, кого стереотипи загнали у крайню точку насилля і несприяйняття. 0800 211 444 - безкоштовна гаряча лінія емоційної підтримки МОМ 116 123 - національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства 15 57 - безкоштовна цілодобова лінія для постраждалих від домашнього насильства @iomukraine @snidanok #МОМ_16днівАктивізмуПротиНасильства Опубликовано Єгор Гордєєв Среда, 7 декабря 2022 г.

Дописувачі підтримали Єгора в коментарях і почали ділитись власними історіями. Телеведучий наголошує, що всі ми - різні. Нас не можна універсалізувати: "Щоб бути вільними - треба позбуватися якомога більшої кількості штампів. Якби я тоді, у далекому 6 класі не йшов по тому пеклу, і заплакав - мені б стало легше. І той спазм не вів би мене довго по життю, і я був би іншою людиною, можливо. Відчувайте себе, вірте в себе і ви побудуєте абсолютно вільне здорове життя. Все буде Україна. І Україна має бути задля таких людей, і з таких людей”.

Ведучий закликає, якщо ви дійшли до точки насилля - телефонуйте на гарячі лінії, в поліцію.

0800 211 444 - безкоштовна гаряча лінія емоційної підтримки МОМ

116 123 - національна гаряча лінія із запобігання домашнього насильства

15 57 - безкоштовна цілодобова лінія для постраждалих від домашнього насильства

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