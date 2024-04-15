Єгор Гордєєв зізнався, як відреагував на казус Людмили Барбір з матюками в прямому ефірі

Ведучий "Сніданку з 1+1" Єгор Гордєєв прокоментував інцидент з його колегою Людмилою Барбір, який потрапив у прямий ефір.

Так, у лютому ведуча після завершення проєкту різко висловилася про свій костюм. Однак через технічну помилку висловлювання Барбір потрапило у прямий ефір. Єгор Гордєєв в інтерв'ю Oboz.ua зауважив, що ніхто навмисно не буде використовувати нецензурну лексику. Того дня українцям довелося пережити чергову масовану ракетну атаку, тож нерви були на межі. От у Людмили Барбір і вирвалося різке висловлювання.

Єгор Гордєєв

"Як я до цього поставився? Дуже довго сміявся. А як інакше реагувати? А потім радів, коли на підтримку Людмили запустили флешмоб "Всі ми трошки Люда". Ясно, що ніхто навмисно не буде використовувати нецензурну лексику в прямому ефірі. Але ж ми теж живі люди, і може вирватися, тому що на нас теж летять ракети, теж у чомусь розчаровуємося, теж десь не встигаємо. Ми не проєкти, ми люди", - зазначив ведучий.

Єгор Гордєєв поділився, що йому було приємно бачити, як на підтримку Людмили Барбір запустили флешмоб "Всі ми трошки Люда". Окрім того, ведучий потішився, коли звернув увагу, як багато користувачів по-людськи поставилися до інциденту та не писали негатив.

У Мережі підтримали Людмилу Барбір

"Мені дуже радісно, що аудиторія так відреагувала – абсолютно по-людськи. Дуже мало негативних коментарів було. Мені було дуже тепло і приємно", - додав ведучий.

Нагадаємо, раніше Єгор Гордєєв розповів, чому Руслана Писанка приховувала свою онкологію. Також ведучий зізнався, про що шкодує.

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