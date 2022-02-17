Єгор Крутоголов показав відео з 12-річним сином у лікарні Італії після ДТП

Єгор Крутоголов показав відео з 12-річним сином у лікарні Італії після ДТП

У ролику Лева розважає лікар та показує фокуси.

Український актор та телеведучий Єгор Крутоголов показав свого сина після ДТП в Італії.

Так, днями 12-річний Лев потрапив у аварію під час змагань з картингу. В результаті хлопчика одразу ж госпіталізували до найближчої лікарні, а пізніше вертольотом доправили до іншої клініки. У нього діагностували забиття внутрішніх органів. Наразі стан стабільний.

У своєму Instagram зірковий батько показав відео із сином. У ролику, який зняла дружина зірки, Лева розважає лікар у палаті та показує фокуси. До слова, хлопчик лежав на ліжку та не підводився.

"Приходив лікар і… показував фокуси! Ніколи нічого подібного у наших лікарнях не бачив", – поділився Крутоголов.

У коментарях фоловери побажали Леву найшвидшого одужання.

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