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Єгор Крутоголов розповів про брата, який воює на передовій, та чому сам не пішов служити

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Єгор Крутоголов розповів про брата, який воює на передовій, та чому сам не пішов служити

Єгор Крутоголов / Фото: instagram.com/dizelmano

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов зізнався, чому не пішов служити до лав ЗСУ.

У родині актора Єгора Крутоголова є військові. Зокрема, його брати захищають країну від російських окупантів.

Знаменитість зізнався, що за одного менше хвилюється, адже він нині у Львові, а от за іншого – більше. Брат Єгора нині перебуває на передовій на Херсонському напрямку, де йдуть тяжкі бої з окупантами.

"За одного менше страшно, бо він у Львові, а другий під Херсоном, за нього постійно страшно. Він у піхоті. Я хотів йому передати авто, але він сказав: "Мені не треба, тут трішки інше". Командир не дозволив чомусь. Коли ми розмовляємо з ним, то постійно гепає так, що капець. Там все: і літає авіація, і артилерія", - розповів Єгор в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Єгор Крутоголов / ©
Єгор Крутоголов

А от сам Крутоголов не ходив до військкомату. Як зізнався актор, на передовій від нього не було б багато користі. Тим більше, знаменитість за станом здоров'я навіть в армії не служив.

"Я навіть не знаю, де б я згодився, бо взагалі я не служив в армії. За станом здоров'я я не пройшов. Взагалі, я пацифіст все життя був. Я навіть не хотів мати власну зброю. Всі люди купують, закликають і мене, але я не хочу, я проти зброї, проти того, що вбиває людей", - зізнався Крутоголов.

Єгор Крутоголов / © instagram.com/dizelstudio
Єгор Крутоголов / Фото: instagram.com/dizelstudio

Нагадаємо, раніше Єгор Крутоголов прокоментував скандал, у який влітку втрапив керівник гумористичного проєкту Олексій Бланар. Актор пояснив, чому його колега назвав акторку Ксенію Мішину "бл*дункою".

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Дата публікації
Перегляди
713
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