Єгор Крутоголов приголомшив досягненнями 15-річного сина-гонщика: "Входить до десятки найкращих"

Єгор Крутоголов зі старшим сином / © instagram.com/dizelmano

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Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов похизувався приголомшливими досягненнями 15-річного сина-гонщика в автоспорті.

Лев вже 11 років професійно займається картингом. Єгор Крутоголов в інтерв'ю kp.ua ділиться, що син захопився цим видом спорту ще від дитинства. Ба більше, за словами гумориста, Лев досягнув вже чималих результатів. Зокрема, Крутоголов зазначає, що підліток входить до десятки найкращих картингістів світу його вікової категорії. Актор впевнений, що Лев має чималі шанси на шалений успіх, утім, як складеться його кар'єра далі – не береться загадувати.

Старший син Єгора Крутоголова / © instagram.com/dizelmano

"Він вже сформований гонщик, йому зараз 15 років, 11 з яких він професійно займається картингом. У своєму віці він входить, напевно, до десятки найкращих картингістів світу. Лев має великі перспективи і можливості. Впевнений, якщо він братиме участь у гонках формульного типу, то може досягти вершин. Але найголовніше питання в автоспорті, кар'єрі гонщиків - це бюджет і фінансування, які мені, відверто скажу, не просто вже тягнути", - поділився шоумен.

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Що ж стосується молодшого сина – то Єгор Крутоголов впевнений, що він не піде стопами старшого брата. Максим захоплюється музикою, грає на піаніно. Шоумен говорить, що його молодший син більше артист, ніж гонщик.

Єгор Крутоголов із синами / © instagram.com/dizelmano

"Молодший, мені здається, більше артист, ніж гонщик. Його цікавлять музичні інструменти, він починає грати на піаніно, сам підбирає якісь мелодії. Цікавий і веселий хлопець", - ділиться шоумен.

Нагадаємо, нещодавно Єгор Крутоголов прокоментував рішення акторки Яни Глущенко піти з "Дизель шоу". Гуморист також висловився про причини, чому це сталося.