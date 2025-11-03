Єгор Крутоголов згадав останню зустріч із загиблим на фронті Неліпою: "Не дуже ми розійшлися"

Єгор Крутоголов та Максим Неліпа

Актор та художній керівник "Дизель Студіо" Єгор Крутоголов пригадав ведучого Максима Неліпу, який навесні загинув на фронті.

Свого часу вони працювали разом. 2019 року їхні шляхи розійшлися, коли Максим Неліпа покинув "Дизель шоу". Єгор Крутоголов в інтерв'ю "РКБ-України" зізнався, що вони завершили співпрацю не на позитивній ноті, а зі сваркою. Після того, як ведучий покинув проєкт, вони тривалий час не спілкувалися.

"Разом ми поїздили, погастролювали, познімалися. Потім розійшлися, трошки посварилися. Але так уже сталося, цього вже не переробиш. Коли він пішов зі студії, ми не спілкувалися", - пригадав шоумен.

Максим Неліпа / © Фото з особистого архіву

Вже під час повномасштабної війни вони владнали всі непорозуміння. Саме Максим Неліпа запропонував Крутоголову залишити конфлікт у минулому. Ба більше, вони навіть зустрічалися, провели разом час на студії та розмовляли. Проте артисти все ж таки не були близькими. Єгор Крутоголов пригадує, що дізнався про загибель Неліпи з новин. Вони тоді з командою були неабияк шоковані.

"Уже під час повномасштабної війни, він написав: "Пропоную забути все і йти далі". Я сказав: "Окей, давай так і зробимо". Не дуже ми розійшлися... Але під час війни вирішили це залишити в минулому.. Він приїжджав до нас на студію. Сиділи, говорили. А потім ми несподівано дізналися про цю трагедію. На жаль, ми не були близькими, майже з новин дізнався, що його не стало", - говорить артист.

Загибель Максима Неліпи на фронті – що відомо

У березні, на початку повномасштабної війни, Максим Неліпа став на захист України. Спочатку він долучився до лав ТрО, а потім до ЗСУ. 12 травня цього року шоумен, на жаль, загинув. Прощання з Максимом Неліпою відбулося в Палаці культури КПІ, після чого його поховали на Байковому кладовищі в Києві.

Президент Володимир Зеленський нагородив Максима Неліпою орденом "За заслуги" ІІІ ступеня. Донька шоумена отримала посмертну нагороду батька.