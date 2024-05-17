Єлизавета Глінська різко відповіла на чутки про вагітність і показала фото з маленьким хлопчиком

Відома українська шефкухарка, ексучасниця та суддя шоу "МастерШеф" Ліза Глінська різко відповіла фанам, які цікавляться її вагітністю.

Так, раніше Мережею ширилися чутки про нібито поповнення у родині Глінської. Тривалий час кулінарка не коментувала їх. Втім, наразі порушила мовчання й спростувала цей факт. За словами Лізи, такі надокучливі безпідставні здогадки лише дратують її.

"У мене це викликає купу обурення й роздратування. Невже я десь з кимось ділилася такою новиною? Ні! Таких заяв ніде не було. Таких повідомлень десятки. Цікаво, де тактовність і вихованість", - написала шефкухарка.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Натомість знаменитість скористалася нагодою та на фото, де її підписники розгледіли "вагітність", опублікувала посилання на збір коштів для ЗСУ. І додала, що це точно допоможе "заспокоїтися".

Водночас Ліза сповістила, що стала хрещеною мамою для хлопчика Лева і показала атмосферну світлину з церкви та як бавиться з похресником на галявині.

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Ліза Глінська / Фото: instagram.com/lizaglinskaya

Нагадаємо, раніше Ліза Глінська ділилася, як виховує 11-річного сина свого чоловіка та які конфлікти у них виникають.

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