Єлизавета II повернулася до Віндзорського замку після госпіталізації

Монархиня провела ніч у лікарні короля Едуарда VII.

Королева Великої Британії Єлизавета II у ніч проти четверга, 21 жовтня, перебувала в лікарні. Монархиня вже повернулася до Віндзорського замку і перебуває у "гарному настрої".

Про це із посиланням на заяву Букінгемського палацу повідомляє BBC.

"Після поради лікаря щодо кількох днів відпочинку, королева відвідала лікарню в середу вдень для проведення деяких попередніх обстежень, а сьогодні повернулася до Віндзорського замку в обідній час і залишається в гарному настрої".

95-річну монархиню оглянули фахівці приватної лікарні короля Едуарда VII в центрі Лондона. Зауважується, що її госпіталізація не пов'язана з COVID-19 і викликана практичними міркуваннями.

У Букінгемському палаці додали, що Єлизавета II "неохоче прийняла пораду лікаря щодо відпочинку" і була "розчарована тим, що більше не зможе відвідати Північну Ірландію". Водночас у четвер вдень королева повернулася за свій робочий стіл для виконання "легких обов'язків".

Нещодавно Її Величність "ввічливо, але твердо" відмовилася від нагороди The Oldie of the Year Awards (тобто нагорода жінці почесного віку), заявивши, що не відповідає необхідним критеріям.

