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Єлизавета Юрушева набила на руці патріотичне тату в синьо-жовтих кольорах

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
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Єлизавета Юрушева набила на руці патріотичне тату в синьо-жовтих кольорах

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бізнесвумен увічнила любов до батьківщини на тілі.

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева вирішила увічнити свою любов до батьківщини на своєму тілі.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Юрушева розмістила знімок, на якому похизувалася новим татуюванням. На зап'ястя знаменитості тепер красується мінімалістичний малюнок на честь України. Юрушева набила на руці маленьке сердечко у синьо-жовтих кольорах.

Єлизавета Юрушева зробила патріотичне тату / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Єлизавета Юрушева зробила патріотичне тату / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

На іншій руці бізнесвумен також розмістила татуювання з зображенням двох рибок, втім яке значення вони мають для Юрушевої, вона поки тримає в секреті.

Єлизавета Юрушева зробила тату на руці / © instagram.com/elizaveta.yurusheva
Єлизавета Юрушева зробила тату на руці / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Як відомо, зараз Єлизавета Юрушева перебуває з трьома дітьми у Європі, куди виїхала за тиждень до повномасштабного вторгнення РФ до України. Тоді Юрушева ще була вагітна третьою дитиною. За словами Юрушевої, на тому, аби вона виїхала наполягли її батьки. Тоді чоловік бізнесвумен  Олександр Скічко перебував у Черкасах, а Єлизавета була сама з дітьми у Києві.

"Всі дуже за мене переживали і мене випхали. Я не сприймала це серйозно і взагалі не вірила у всі ці чутки та навіть взяла зворотній квиток на 24.02. Я думала, зараз посиджу тут, поки вони всі там заспокоються, і повернусь", - ділилася тоді Юрушева.

Нагадаємо, місяць тому Єлизавета Юрушева поділилася, що її пограбували в Італії. У бізнесвумен вкрали всі документи і гроші.

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Дата публікації
Перегляди
642
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