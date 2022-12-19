Єлизавета Юрушева назвала причини розлучення з першим чоловіком

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – розповіла, що стало причиною її розлучення з першим чоловіком.

Ліза у своєму Instagram поділилася, що вони припинили знаходити спільну мову між собою і у них були різні погляди на життя. Бізнесвумен зрозуміла, що щасливою з чоловіком ніколи не буде, як би не намагалася. Тож, пара ухвалила рішення розлучитися.

"Кожне розлучення – воно індивідуальне, як і причини, які привели до нього. Мій досвід говорить про те, що якщо дві людини не знаходять спільної мови і в них взагалі різні погляди на життя - щасливі вони ніколи не будуть. Тому розлучення навіть у той момент, коли дуже боляче, - це усвідомлювати, що це для мене був найкращий варіант, для того, щоб ми мали шанс на щасливе життя з іншою людиною. Коли обидві сторони нещасливі – навіщо жити разом?" – поділилася Ліза.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Зазначимо, першим чоловіком Юрушевої був громадянин Австрії - Давид Конігсхофер, за якого вона вийшла заміж 2015 року, але згодом розлучилася. Нині Юрушева щаслива у шлюбі з Олександром Скічком.

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