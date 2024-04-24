Єлизавета Юрушева ніжно привітала доньку від Скічка з днем народження і показала себе вагітною

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – повідомила про важливе свято в її родині.

Сьогодні, 24 квітня, молодша донечка подружжя святкує день народження. Ганні виповнюється два роки. З нагоди важливої дати Ліза присвятила допис дівчинці в Instagram. Бізнесвумен ніжно привітала донечку з днем народження, а також замилувала її архівними кадрами. Юрушева показала фото Ганни, де вона ще була зовсім крихітною, а також свіжі знімки дівчинки.

"З днем народження, моє маленьке диво, моє маленьке щастя. Ти настільки унікальна та неповторна, я неймовірно щаслива бути твоєю мамою. Третя дитина – це просто суцільна любов, це наше маленьке сонечко, це щастя! Твій шлях тільки починається! Я завжди буду поруч. Всі ми завжди будемо поруч з тобою! З днем народження, наше щастя", - адресувала донечці Юрушева.

Дружина Олександра Скічка привітала доньку з днем народження і показала її архівні кадри

Також бізнесвумен пригадала, як була вагітна третьою дитиною. Зокрема, знаменитість опублікувала архівні кадри з фотосету, який вона робила, ще коли була при надії. На знімках Ліза позувала в теплій сукні, з-під якої виднівся чималий округлий животик.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева показувала, який вигляд мають її троє дітей. Знаменитість опублікувала рідкісні фото з сином та доньками і розповіла про особливості їхніх характерів.

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