Єлизавета Юрушева поділилася рідкісними фото сина-красунчика, як дві краплі води схожого на її ексчоловіка

Бізнесвумен опублікувала атмосферні світлини з сином з Мілану.
Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поділилася рідкісними фото свого старшого сина Даніеля.
На сторінці в Instagram знаменита мама розмістила світлини з хлопцем і привітала його з 16-річчям. Також Юрушева розповіла, що ці фотографії були зроблені в Мілані, Італія:
"З днем народження, моє все! Неможливо пояснити, як сильно я тебе люблю і як тобою пишаюся! Ти став чудовим молодим чоловіком. Дякую тобі за те, що ти чудовий син, чудовий найкращий друг і людина, яка надихає мене щодня! У тебе є дивовижна здатність робити людей навколо тебе щасливими, це неймовірна суперсила! Я дуже вдячна, що ти обрав мене своєю мамою! Люблю тебе, мій хлопчик! З 16-річчям!" – адресувала Єлизавета сину теплі вітальні слова.
Зазначимо, що Даніель – син Єлизавети Юрушевої від першого шлюбу з австрійцем Давидом Конігсхофером.
Зараз бізнесвумен заміжня за ексочільником Черкаської ОДА Олександром Скічком, від якого має двох дітей – 8-річну доньку Наталію та однорічну Ганну.
Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко відсвяткували шосту річницю шлюбу. З цієї нагоди Скічко поділився атмосферними романтичними кадри з їхнього весілля у Грузії.
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