Єлизавета Юрушева поділилася рідкісними фото сина-красунчика, як дві краплі води схожого на її ексчоловіка

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поділилася рідкісними фото свого старшого сина Даніеля.

На сторінці в Instagram знаменита мама розмістила світлини з хлопцем і привітала його з 16-річчям. Також Юрушева розповіла, що ці фотографії були зроблені в Мілані, Італія:

"З днем народження, моє все! Неможливо пояснити, як сильно я тебе люблю і як тобою пишаюся! Ти став чудовим молодим чоловіком. Дякую тобі за те, що ти чудовий син, чудовий найкращий друг і людина, яка надихає мене щодня! У тебе є дивовижна здатність робити людей навколо тебе щасливими, це неймовірна суперсила! Я дуже вдячна, що ти обрав мене своєю мамою! Люблю тебе, мій хлопчик! З 16-річчям!" – адресувала Єлизавета сину теплі вітальні слова.

Син Єлизавети Юрушевої Даніель / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Син Єлизавети Юрушевої Даніель / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Син Єлизавети Юрушевої Даніель / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Зазначимо, що Даніель – син Єлизавети Юрушевої від першого шлюбу з австрійцем Давидом Конігсхофером.

Єлизавета Юрушева з першим чоловіком / Фото: jetsetter.ua

Ексчоловік Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/d.koenigshofer

Зараз бізнесвумен заміжня за ексочільником Черкаської ОДА Олександром Скічком, від якого має двох дітей – 8-річну доньку Наталію та однорічну Ганну.

Олександр Скічко та Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/aleksandrskichko

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко відсвяткували шосту річницю шлюбу. З цієї нагоди Скічко поділився атмосферними романтичними кадри з їхнього весілля у Грузії.

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