Єлизавета Юрушева похизувалася важливим досягненням 9-річної доньки від Скічка: "Ми перемогли"

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – похизувалася важливим досягненням їхньої 9-річної доньки.

Так, Наташа професійно займається танцями. Дівчинка взяла участь у турнірі з латиноамериканською програмою. Донька Юрушевої та Скічка досягнула чудових результатів. Зокрема, дівчинка разом зі своїм партнером з танців посіла перше місце. Як зазначила бізнесвумен, вона неабияк пишається донькою.

"Ми перемогли! Перше місце - латинська програма! Так пишаюся цими двома! Люблю їх!" – поділилася знаменитість.

Старша донька Єлизавети Юрушевої зі своїм партнером з танців / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева зазначила, що неабияк щаслива, що 9-річна Наташа досягнула таких результатів. Однак наразі не час розслаблятися, адже далі на дівчинку чекає наступний турнір.

"Втомлена, але надзвичайно щаслива! Ми йдемо до наступного турніру", - поділилася бізнесвумен.

Єлизавета Юрушева зі старшою донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, донька ведучої Лілія Ребрик теж професійно займається танцями. Нещодавно 12-річна Діана теж брала участь у танцювальному турнірі, який відбувся у Лондоні. Ведуча хизувалася досягненнями доньки.

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