Єлизавета Юрушева показала, як у Мілані 8-річчя доньки святкувала: "Здійснилася мрія Татусі"

Бізнесвумен організувала свято так, як цього хотіла дівчинка.

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – показала, як святкувала день народження доньки.

Дівчинці виповнилося вісім років. 8-річчя Наташа зустріла в Мілані, Італія, де зараз перебуває разом з мамою. З нагоди дня народження Єлизавета організувала донечці казкове свято.

Так, локація була прикрашена у яскравих кольорах. На свято маленька Наташа запросила свою сестру та однокласників, хоча й боялася, що вони не прийдуть.

Донька Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Здійснилася мрія Татусі – вона нарешті зустрілася з сестрою і зібрала своїх однокласників, хоча до останнього думала, що ніхто не прийде через її неідеальну англійську", - поділилася Юрушева.

Загалом, свято виявилося чудовим, а Наташа була неймовірно щасливою. Особливо дітлахів потішило розбивання святкової піньяти у вигляді цифри "8".

"Я рада, що цей день виявився для неї неймовірно щасливим", - додала бізнесвумен.

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Нагадаємо, Єлизавета Юрушева разом з сином та доньками живе у Мілані. Там старші діти ходять до школи. Тим часом сама Юрушева теж подалася на навчання. Бізнесвумен вступила до університету Marangoni та вивчає бізнес у сфері моди.

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