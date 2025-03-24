Єлизавета Юрушева показала, як в Італії з розмахом відсвяткувала 10-річчя доньки від Скічка

У родині ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка та бізнесвумен Єлизавети Юрушевої було особливе свята.

Старша донька подружжя зустрічала день народження. Ба більше, у дівчинки цьогоріч ще й особливий ювілей. Наташі виповнюється 10 років. Звісно, у своєму Instagram Єлизавета Юрушева привітала донечку зі святом. Знаменитість зізнається, що їй складно повірити, що Наташа вже так подорослішала, адже для неї вона завжди буде "маленькою дівчинкою". Юрушева ділиться, що щодня не припиняє захоплюватися донькою і вона для неї найкраща у світі.

Єлизавета Юрушева відсвяткувала 10-річчя доньки / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"З 10-річчям, моя маленька велика дівчинка! Двозначні числа, що?! Як це сталося? Хіба ти не була просто маленькою дитиною, яка навіть не могла сказати "мама", а тепер ти найрозумніша, найкумедніша, найдивовижніша людина, яку я знаю! Ти справді донька моєї мрії, насправді, краща за будь-яку мою мрію. Я так тобою захоплююся...Твоя сила, твоя доброта, твоє велетенське серце", - написала бізнесвумен.

Окрім того, Єлизавета Юрушева показала, як відсвяткувала день народження старшої доньки. Бізнесвумен у Мілані, Італія, де нині вона мешкає з дітьми, організувала незабутнє свято в рожевому стилі. На день народження до Наташі прийшли її подруги. Зокрема, іменинниця розбивала святкову піньяту та задувала свічки на торті. Дітлахів розважали аніматори, які влаштовували для них різноманітні активності.

Єлизавета Юрушева відсвяткувала 10-річчя доньки / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Залишайся вільною, залишайся доброю, йди за своїми мріями і завжди літай високо. Люблю тебе неймовірно сильно! Я навіть не можу передати, як сильно я тебе люблю і захоплююся тобою! Люблю тебе до місяця і назад мільйон разів!" – додала Юрушева.

Єлизавета Юрушева відсвяткувала 10-річчя доньки / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно ведучий Володимир Остапчук вітав сина від ексдружини з днем народження. Евану цьогоріч виповнилося вже сім років.

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