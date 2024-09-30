Єлизавета Юрушева показалася з 17-річним сином-красенем і привітала його з важливим святом

Бізнесвумен також прокоментувала своє материнство в 19 років.

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – поділилася, що 30 вересня в її сім'ї особливе свято.

Первісток знаменитості святкує день народження. Даніелю виповнюється 17 років. Тож, у своєму фотоблогу Юрушева привітала сина з важливим святом. Зокрема, вона опублікувала їхні рідкісні знімки, на яких показала, яким дорослим вже став Даніель.

"Мій милий хлопчик, сьогодні (30 вересня – прим. ред.) тобі виповнилося 17 років! Не можу повірити, як швидко пролетів час. Мені було лише 19, коли ти з'явився в моєму житті, і відтоді, коли ти з'явився, я дізналась, що таке справжня любов", - звернулася до сина бізнесвумен.

Єлизавета Юрушева з сином / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева народила первістка в 19 років. Знаменитість робила все разом із сином і переконана, що теж росла поруч із ним. Нині ж Юрушевій не віриться, як швидко промайнув час, а Даніель вже став таким дорослим.

"Ми завжди все робили разом, і це якось смішно, але таке враження, що ми виросли пліч-о-пліч. Ти не просто мій син, ти мій найкращий друг, моя найбільша гордість. Такий дорослий, такий гарний і такий високий! Трохи лячно, як швидко минув час, але неважливо, наскільки великим ти став, ти завжди будеш моїм маленьким хлопчиком", - зазначила бізнесвумен.

Єлизавета Юрушева також побажала синові щастя, міцного здоров'я та йти до своїх мрій. Бізнесвумен тим часом завжди буде поруч і підставить Даніелю плече допомоги.

Єлизавета Юрушева з сином / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно ведуча Катерина Осадча вітала первістка з днем народження. Іллі виповнилося вже 22 роки. У святковий день знаменитість показувала, як з роками змінювався її старший син.

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