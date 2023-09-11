Єлизавета Юрушева вперше за час війни приїхала до Києва та поділилася своїми емоціями

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка - бізнесвумен Єлизавета Юрушева – вперше за час повномасштабної війни приїхала до Києва.

Юрушева поділилася, що неабияк рада своєму приїзду. Для бізнесвумен Київ – це місце сили. Єлизавета говорить, що в неї такі відчуття, ніби приїхала до мами.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Мій любий Київ. На фото - щаслива я, яка повернулася додому, яка повернулася до свого місця сили, аби розібратися з усіма сумнівами та зрозуміти, що неважливо, де ти, - в тебе є тільки один дім, який ти любиш усім серцем. Відчуття, ніби приїхала до мами, до рідного, дорогого серцю дому, який завжди наповнює, направляє. Тут завжди моє серце б'ється сильніше, а інтуїція набирає нових і нових обертів", - поділилася бізнесвумен.

До слова, блогерка приїхала не на довго та без дітей. Як зізналась Юрушева, їй шкода, що треба покидати Київ та знову їхати за кордон. Вона неабияк сумуватиме за рідним домом.

Єлизавета Юрушева / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"На жаль, мені скоро знову час покидати тебе, мій рідний дім, але я рада кожному тут моменту, кожній зустрічі. На жаль, не змогла побачити всіх, кого хотіла, але мушу їхати до дітей", - зазначила Юрушева.

Нагадаємо, нещодавно Єлизавета разом зі своїм чоловіком Олександром Скічком святкувала шосту річницю шлюбу. З нагоди свята коханий бізнесвумен показав романтичні кадри з їхнього весілля у Грузії.

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