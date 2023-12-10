Єлизавета Юрушева вперше за довгий час показалася в Києві зі Скічком і замилувала ніжними фото

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева повернулася до України.

Як відомо, на початку повномасштабної війни Юрушева разом з дітьми виїхала за кордон. І от п'ять днів тому вперше від початку російського вторгнення приїхала додому.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

У сторіз своєї сторінки в Instagram Юрушева поділилася ніжним селфі разом з чоловіком, якого дуже давно не бачила. Також в Instagram бізнесвумен повідомила, що вони зі Скічком вирушили на благодійний ярмарок від українських брендів.

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Чи назавжди повернулася Юрушева до України, чи лише тимчасово і в справах, вона не повідомила.

Зазначимо, що за кордоном Єлизавета Юрушева народила доньку від Олександра Скічка, якій зараз півтора роки. Нещодавно зіркова мама показувала, як разом з маленькою донечкою Анною вони наряджали ялинку. Наразі діти знаменитого подружжя перебувають в Італії.

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