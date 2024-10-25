Єлизавета Юрушева замилувала кадрами з двома підрослими доньками від Скічка й старшим сином

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – поділилася сімейним контентом.

Зокрема, після свого дня народження Єлизавета звернулася до близьких і шанувальників з вдячністю за всі привітання. Водночас 37-річна бізнесвумен показала свої найбільші досягнення у житті – одразу трьох своїх дітей, з якими під час війни живе за кордоном. Так, для милих фото позує старший син Юрушевої Даніель від попередніх стосунків і дві молодші донечки Наталія та Анна, народжені у шлюбі зі Скічком. Старші син і донька ніжно обіймають маму-іменинницю, а молодша донечка тим часом бавиться на підлозі.

Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Щиро дякую всім за добрі й теплі слова, я дуже ціную це! На цих кадрах я хотіла б поділитися з вами своїми трьома найбільшими досягненнями у житті - тими, без яких я не можу жити, і які є моїм нескінченним джерелом любові та натхнення. Нас надто важко сфотографувати одразу чотирьох разом", - замилувала Юрушева.

Нагадаємо, нещодавно актор Майкл Дуглас вперше за тривалий час засвітився зі своїм 45-річним сином Камероном від колишньої дружини.

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