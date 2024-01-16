Єлизавета Юрушева замилувала рідкісними фото з сином-красенем від колишнього чоловіка-австрійця

Також бізнесвумен показала двох помітно підрослих донечок від Олександра Скічка.

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка, українська бізнесвумен Єлизавета Юрушева влаштувала сімейну фотосесію.

Результатом фотосету знаменитість поділилася у своєму Instagram. Зокрема, перед камерою позував 16-річний син Юрушевої від ексчоловіка-австрійця Давида Конігсхофера. Фани зазначили, що Даніель став неабияк мужнім та росте справжнім красенем.

Єлизавета Юрушева з сином / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Також на фото позували й донечки Єлизавети від Олександра Скічка. Бізнесвумен показала, як 8-річна Наташа та однорічна Ганна помітно підросли.

Єлизавета Юрушева з молодшою донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

До слова, сімейний фотосет Юрушева організувала у Мілані, Італія. Саме там бізнесвумен вже тривалий час живе з дітьми через повномасштабну війну в Україні.

Єлизавета Юрушева зі старшою донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Захоплююсь, як фотограф бачить цей світ та людей. Дякую за ці шедеври", - подякувала фотографу за знімки бізнесвумен.

Єлизавета Юрушева з дітьми / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, як підросли діти українських знаменитостей. Також пропонуємо подивитися, як сини та доньки зірок із роками змінювалися.

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