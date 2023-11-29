Єлизавета Юрушева замилувалася кадрами з помітно підрослою півторарічною донькою від Скічка

Бізнесвумен показала, як гралася з маленькою донечкою.

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева вже активно готується до новорічних свят.

В Instagram-stories Ліза, яка через повномасштабну війну в Україні живе разом із дітьми в Мілані, похизувалася, як вдома ставила святкову ялинку. Прикрашати різдвяне деревце Юрушевій допомагала молодша півторарічна донечка Анна.

До слова, помітно підросла дівчинка вішала святкові іграшки на ялинку та милувалася ними.

Донька Єлизавети Юрушевої та Олександра Скічка / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

До речі, Єлизавета поставила вдома доволі високе різдвяне деревце та прикрасила його в золотистих та сріблястих кольорах.

Святкова ялинка Єлизавети Юрушевої / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Після прикрашання ялинки Юрушева почала гратися з донечкою. Вона разом з нею каталася на маленькому велосипеді вдома і заряджалася позитивною енергією.

Єлизавета Юрушева з донькою / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Зазначимо, Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко виховують трьох дітей – сина Леоніда, якого бізнесвумен народила у попередньому шлюбі, та доньок Наталію і Анну.

Нагадаємо, нещодавно співачка Камалія показала рідкісне фото з доньками. Двійнята вкрай рідко бачаться з мамою, адже під час повномасштабної війни живуть разом з батьком у Лондоні.

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