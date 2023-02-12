Єлизавету Юрушеву пограбували в Італії: вкрали всі документи, паспорт і гроші

Бізнесвумен розповіла про неприємний інцидент, який стався з нею в магазині.

Українська бізнесвумен, дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка Єлизавета Юрушева поділилася неприємною ситуацією, яка сталася з нею минулої п'ятниці.

Як відомо, наразі Юрушева з трьома дітьми перебуває в Італії у Мілані. Тут минулої п'ятниці, коли Єлизавета пішла до магазину, її пограбували. Про це знаменитість розповіла у сторіз своєї сторінки в Instagram:

"У п'ятницю я вперше мала справу з італійською поліцією. В мене вкрали паспорт, всі картки. Права і трошки грошей. Це все було в обкладинці паспорта, яку, власне, і витягнули. Де? В магазині", - поділилася Юрушєва.

Єлизавету Юрушеву пограбували в Італії / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Бізнесвумен ордазу подала заявку до полії з надією, що правоохоронці перевірять записи з камер стеження у магазині:

"Одразу подала заявку до поліції, щоб запросити відеозапис з магазину. Але не вірю, що ми когось знайдемо і мені повернуть документи. Тепер займаюся відновленням документів і карток", - розповіла дружина Скічка.

Єлизавету Юрушеву пограбували в Італії / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Втім, Єлизавета не впадає у відчай і навіть поставилася до ситуації по-філософськи:

"Якщо когось мої 20 євро, які там були, чи мій паспорт, який окрім мене нікому не потрібен, та права та заблоковані картки зроблять щасливим, - тоді нехай буде так. Просто тому що я з найкращої країни на світі, з України, їздитиму за кермом з "Дія"-правами! От і покажу поліції в Італії, що таке прогресивна країна!" – зазначила Юрушева.

Єлизавету Юрушеву пограбували в Італії / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

Нагадаємо, раніше Єлизавета Юрушева зізналася, що після двох тижнів навчання в Італії на дизайнерку покинула навчання і пояснила, чому.

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