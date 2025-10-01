Єлизавета Юрушева ошелешила дорослим виглядом сина-красеня від першого чоловіка-австрійця

Єлизавета Юрушева / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Дружина ексочільника Черкаської ОДА Олександра Скічка – бізнесвумен Єлизавета Юрушева – ошелешила дорослим виглядом сина.

Знаменитість вкрай рідко показує Даніеля у своєму Instagram. Однак із нагоди особливої події Юрушева зробила виняток. Річ у тім, що 30 вересня юнак святкував день народження. Ба більше, Даніель офіційно став повнолітнім, адже йому виповнилося 18 років.

Єлизавета Юрушева з сином / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

У своєму Instagram бізнесвумен привітала первістка та показала, як вони святкували. Сімейство зібралося разом в одному з ресторанів Мілана, Італія, де й провело час за вечерею. Особливий день з Даніелем розділили мама, сестри та бабуся.

Єлизавета Юрушева з дітьми та мамою / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

"З днем народження, мій хлопчику! Я люблю тебе більше, ніж слова можуть коли-небудь передати. Ти моє все - моя гордість, моя радість, все моє життя. Я завжди буду поруч, незважаючи ні на що. Моє найбільше побажання для тебе: люби всім серцем, живи так, ніби маєш крила, і завжди поважай інших так, як хочеш, щоб тебе поважали. Дякую, сину, що обрав мене бути твоєю мамою - це найбільший подарунок у моєму житті", - написала знаменитість.

Єлизавета Юрушева з сином / © instagram.com/elizaveta.yurusheva

Тим часом підписники Єлизавети Юрушевої були приголомшені. Користувачі зізналась, що просто не вірять своїм очам, адже Даніель неабияк подорослішав. Ба більше, вони звернули увагу, що юнак росте справжнім красенем.

Зазначимо, Єлизавета Юрушева народила сина від першого чоловіка-австрійця Давида Конігсхофера. Наразі бізнесвумен перебуває в шлюбі з колишнім ведучим Олександром Скічком. У подружжя є двоє спільних дітей – доньки Наталія та Ганна.

