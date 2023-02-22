Єрмак обурився, що на "Греммі" запросили путініста Кіркорова: "Як така людина може перебувати в США"

Політик закликав Захід запровадити проти російських пропагандистів більш жорсткі санкції та пояснив, навіщо це потрібно.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак обурився, що російського пропагандиста та палкого прихильника політики Путіна Філіпа Кіркорова запросили на музичну премію "Греммі-2023".

Зокрема, у колонці для The Guardian політик пояснив, що співак відкрито підтримує російську агресію проти України. Також Кіркоров прославляє дії російських окупантів, які вбивають невинний людей.

Філіп Кіркоров

"У Києві ми добре знаємо Кіркорова. У червні 2021 року ми визнали його "загрозою національній безпеці України" і йому заборонили в'їзд до нашої країни після того, як він виступив на підтримку анексії Криму Росією. Минулого місяця ми додали його до нашого списку російських пропагандистів, які підпадають під персональні санкції за підтримку розпалювання війни Росією. Він просив свою аудиторію встати і аплодувати "героям", російським солдатам, які воюють в Україні", - написав Єрмак.

Зокрема, керівника Офісу президента обурює те, що Кіркоров може вільно перебувати у країнах Заходу. Зокрема, пропагандист відвідав "Греммі-2023", а також концерт Адель.

"Кіркоров відверто красувався на "Греммі", публікуючи селфі в соцмережах. За кілька днів до цього він повечеряв Енгельбертом Гампердінком у Лос-Анджелесі та відвідав Лас-Вегас, щоб подивитися концерт Адель. Як така людина може вільно перебувати США? Як він може гуляти в той час, коли стільки українців борються за життя?" – обурився Єрмак.

Філіп Кіркоров на "Греммі-2023" / Фото: instagram.com/fkirkorov

Політик закликав Захід запровадити більш жорсткі санкції проти російських пропагандистів, адже вони підтримують війну в Україні.

"Ми також хотіли б бачити більш жорсткий підхід до варварів, які підбадьорюють російські звірства зі зручних шпарин у Європі та інших місцях. Російські пропагандисти допомагають агресору. Вони причетні до злочинів режиму. Звичайно, попзірки та інфлюенсери не є політиками чи військовими. Але вони створюють більшу проблему як створенню, так і підтримці режиму санкцій, який чинить тривалий тиск на Кремль", - додав Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно Канада запровадила санкції проти артистів-путіністів. Зокрема, у підсанкційний список потрапили 38 осіб та 16 організацій, які причетні до розповсюдження російської пропаганди та дезінформації.

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