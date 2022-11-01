Єрмак поспілкувався з Беном Аффлеком: "Запросив відвідати Україну"

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак поспілкувався зі знаменитим голлівудським актором Беном Аффлеком.

Про це політик повідомив у своєму Instagram та показав відповідні знімки. На фото видно, що Єрмак спілкувався з Аффлеком, втім, і Лопес теж була присутня на відео.

Загалом, політик та актор обговорили шляхи допомоги Україні, яка нині потерпає від жахливих дій країни-агресорки Росії.

Андрій Єрмак поспілкувався з Беном Аффлеком / Фото: instagram.com/yermak_andrii

Окрім цього, Андрій Єрмак запросив зірку Голлівуду відвідати Україну.

"Провів розмову в режимі відеозв'язку з американським кіноактором і режисером Беном Аффлеком. Подякував за підтримку. Обговорив з Беном Аффлеком шляхи для ще більшої підтримки України. Сьогодні надзвичайно важливо зберігати високий рівень уваги всього світу до війни. Запросив Бена за можливості відвідати Україну", - зазначив Єрмак.

Нагадаємо, нещодавно Кіра Найтлі озвучила щоденник 12-річної харків'янки - Єви Скалецької. Записник, який має назву "Ти не знаєш, що таке війна", дівчина писала просто під час ворожих обстрілів.

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