Єва Бушміна лайкою відповіла на критику своєї російської пісні: відома ведуча поставила її на місце
Артистка лише нещодавно повернулася до України, але вже встигла вскочити в скандал.
Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна лайливо відповіла на критику її російськомовної пісні.
Виконавиця лише нещодавно повернулася до України з Франції, але вже встигла потрапити в скандал. Річ у тім, що артистка переспівала композицію зі старого репертуару гурту "ВІА Гри" – "Убей мою подругу". Звичайно ж, вона зробила це російською мовою. Користувачі одразу ж засудили такий вчинок Бушміної. Артистку почали критикувати за російському мову в публічному просторі України.
Сама ж Єва Бушміна хамовито сперечалась з коментаторами. Виконавиця послала "нах*й" тих, хто критикував її за російську мову.
Скандал прокоментувала ведуча та інтерв'юерка Аліна Доротюк. Знаменитість поставила Єву Бушміну на місце та зазначила, що вона наразі перебуває поза культурним контекстом України, інакше б розуміла, що в реаліях війни з Росією співати російською взагалі недоречно.
"Мені здається, деякі персонажі трохи перегрілися під сонцем Франції чи де там всі ці роки повномасштабного вторгнення сиділа ексучасниця "Фабрики зірок 3" і славнозвісного тріо "ВІА Гра" Єва Бушміна. По-перше, вона випустила рімейк російською на один з колишніх хітів тієї ж "ВІА Гри". А по-друге, усіх невдоволених посилає "нах*й". Зараз Єва приїхала до Києва. Питання тільки - з якою ціллю. Бо те, що вона перебуває поза будь-яким культурним контекстом – очевидний факт", - підсумувала Аліна Доротюк.
Зазначимо, Єва Бушміна лише нещодавно повернулася з-за кордону до України. Однак співачка вже встигла обурити своєю скандальною поведінкою.