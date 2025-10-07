Єва Бушміна лайкою відповіла на критику своєї російської пісні: відома ведуча поставила її на місце

Аліна Доротюк та Єва Бушміна

Колишня солістка гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна лайливо відповіла на критику її російськомовної пісні.

Виконавиця лише нещодавно повернулася до України з Франції, але вже встигла потрапити в скандал. Річ у тім, що артистка переспівала композицію зі старого репертуару гурту "ВІА Гри" – "Убей мою подругу". Звичайно ж, вона зробила це російською мовою. Користувачі одразу ж засудили такий вчинок Бушміної. Артистку почали критикувати за російському мову в публічному просторі України.

Сама ж Єва Бушміна хамовито сперечалась з коментаторами. Виконавиця послала "нах*й" тих, хто критикував її за російську мову.

Саме так Єва Бушміна реагує на критику російської мови / © instagram.com/layahmusic

Скандал прокоментувала ведуча та інтерв'юерка Аліна Доротюк. Знаменитість поставила Єву Бушміну на місце та зазначила, що вона наразі перебуває поза культурним контекстом України, інакше б розуміла, що в реаліях війни з Росією співати російською взагалі недоречно.

"Мені здається, деякі персонажі трохи перегрілися під сонцем Франції чи де там всі ці роки повномасштабного вторгнення сиділа ексучасниця "Фабрики зірок 3" і славнозвісного тріо "ВІА Гра" Єва Бушміна. По-перше, вона випустила рімейк російською на один з колишніх хітів тієї ж "ВІА Гри". А по-друге, усіх невдоволених посилає "нах*й". Зараз Єва приїхала до Києва. Питання тільки - з якою ціллю. Бо те, що вона перебуває поза будь-яким культурним контекстом – очевидний факт", - підсумувала Аліна Доротюк.

Зазначимо, Єва Бушміна лише нещодавно повернулася з-за кордону до України. Однак співачка вже встигла обурити своєю скандальною поведінкою.