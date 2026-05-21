Єва Бушміна покинула свого бойфренда за кордоном й переїхала до України: "Це було так гірко"

Колишня солістка дівочого гурту «ВІА Гра» Єва Бушміна, яка нині виступає під сценічним ім’ям LAYAH, поділилася кардинальними змінами у своєму житті.

Співачка зізналася, що після тривалого перебування за кордоном в еміграції остаточно повернулася до України. Артистка розповіла, що вже майже два роки живе вдома, поруч із близькими людьми, і саме тут продовжує розвивати свою сольну кар’єру.

«Я повернулася до України. Майже два роки тут живу. Причина — я тут вдома і тут є мої друзі, тут все рідне», — поділилася співачка в шоу «Карти на стіл».

Також Єва вперше офіційно підтвердила завершення стосунків із бойфрендом — скульптором Григорієм. Після початку повномасштабної війни пара деякий час жила у Франції, однак згодом їхні шляхи розійшлися. За словами артистки, цей період став для неї емоційно непростим.

«Я так ридала, так плакала… Я ще слухала таку музику й заливалася сльозами. Це було так гірко. Ті всі почуття, які приходять у складні моменти, вони потрібні — з цього складається життя», — відверто зізналася зірка.

