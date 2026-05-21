ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
406
Час на прочитання
1 хв

Єва Бушміна покинула свого бойфренда за кордоном й переїхала до України: "Це було так гірко"

Артистка пояснила, чому вирішила повернутися додому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Єва Бушміна

Єва Бушміна / © instagram.com/layahmusic

Колишня солістка дівочого гурту «ВІА Гра» Єва Бушміна, яка нині виступає під сценічним ім’ям LAYAH, поділилася кардинальними змінами у своєму житті.

Співачка зізналася, що після тривалого перебування за кордоном в еміграції остаточно повернулася до України. Артистка розповіла, що вже майже два роки живе вдома, поруч із близькими людьми, і саме тут продовжує розвивати свою сольну кар’єру.

«Я повернулася до України. Майже два роки тут живу. Причина — я тут вдома і тут є мої друзі, тут все рідне», — поділилася співачка в шоу «Карти на стіл».

Єва Бушміна / © instagram.com/layahmusic

Єва Бушміна / © instagram.com/layahmusic

Також Єва вперше офіційно підтвердила завершення стосунків із бойфрендом — скульптором Григорієм. Після початку повномасштабної війни пара деякий час жила у Франції, однак згодом їхні шляхи розійшлися. За словами артистки, цей період став для неї емоційно непростим.

«Я так ридала, так плакала… Я ще слухала таку музику й заливалася сльозами. Це було так гірко. Ті всі почуття, які приходять у складні моменти, вони потрібні — з цього складається життя», — відверто зізналася зірка.

Єва Бушміна з ексобранцем / © instagram.com/layahmusic

Єва Бушміна з ексобранцем / © instagram.com/layahmusic

Нагадаємо, нещодавно колишня солістка гурту SESTRA Інесса Грицаєнко також повідомила про розлучення. Вона порвала стосунки з батьком своєї доньки після двох років шлюбу.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
406
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie