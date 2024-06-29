Єва Бушміна здивувала, чому з 11-річною донькою живе окремо та де вона зараз перебуває: "Я ридала"

Колишня солістка дівочого гурту "ВІА Гра" Єва Бушміна розсекретила, у яких стосунках перебуває з єдиною донькою.

Як зізнається артистка, зараз вона з коханим, скульптором Григорієм проживає у Франції. Пара переїхала туди, коли застала початок повномасштабного вторгнення на відпочинку в Єгипті. У той час її донька була в Україні, але згодом теж переїхала до Франції. Втім, проживши деякий час там, дівчинка прийняла рішення все ж повернутися в Україну, де нині проживає з татом, ексчоловіком Бушміної.

"Дочка не змогла жити далеко від дому (у Франції – прим. ред.). Коли почалася війна я забрала її з Києва. Так сталося, що в момент війни вона поїхала на канікули до тата в Київ. Їй буде 11. Мені добре від того, що їй добре. Точно бачила, що тут їй було погано. Ба більше, їй не подобається Франція, попри те, що французька – це друга її мова", - розповіла Єва в інтерв'ю Okay Eva.

Єва Бушміна / Фото: instagram.com/layahmusic

Сама ж виконавиця звинувачує себе у доволі суворому вихованні доньки. І додає, що з самого початку дівчинці було комфортніше проводити час саме з татом. Тож, хоч і нелегко, але зіркова мама все ж схвалила таке рішення 11-річної доньки та відпустила до батьківщини.

"Мені здається, я була досить сувора. Я переконана, що я трохи перегнула. Їй захотілося додому. У неї дуже близькі стосунки з татом. Вона його дуже любить і сказала, що хоче спробувати пожити з татом. Я просто ридала й не могла зупинитися. Тут підіймалося все: я погана мама, дитина мене не любить, а що скажуть родичі та інші, всі думатимуть, що я така погана і дочка зі мною не хоче жити. Усі мої ідеали про материнство зруйнувалися. Я була надмірною у вимогах до неї, тому, я думаю, їй захотілося пожити з татом. І я дала їй цю можливість, як би мені важко не було. Їй просто захотілося додому", - додала артистка.

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