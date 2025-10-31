Єва Бушміна здивувала заявою про 12-річну доньку, яка живе окремо: "Відмовляється зустрічатися"

Єва Бушміна / © instagram.com/layahmusic

Реклама

Співачка Єва Бушміна, вона ж LAYAH, відверто розповіла про стосунки зі своєю донькою, яка вже тривалий час живе окремо від неї.

У своїх Instagram-сториз, написаних російською мовою, колишня солістка гурту "ВІА Гра" пояснила, чому її 12-річна дитина живе не з нею, а з батьком в Україні. Артистка визнала, що спочатку їй було важко прийняти це рішення. Вона відчувала тиск від родичів і суспільства, але з часом переконала себе, що дитина має право самостійно обирати, з ким жити.

"Спочатку було дуже складно, боляче. Тиснулло суспільний та родинний осуд. А потім я зрозуміла, що дала життя окремій людині, і вона має право обирати, з ким їй бути. Просто суспільство вважає, що якщо дитина живе з батьком, то матір погана", — написала співачка.

Реклама

Сториз Єви Бушміної / © instagram.com/layahmusic

Бушміна зазначила, що прийняла ситуацію і навіть "дозволила собі бути поганою мамою". З її слів, зараз донька живе з батьком, а вони бачаться лише зрідка — переважно під час канікул або коли Єва приїздить до Києва.

"Ми проводимо разом канікули. Якщо є можливість, приїжджаю до Києва хоча б раз на місяць. Але буває по-різному. Іноді донька відмовляється зустрічатися, бо має свої плани з друзями — і я це сприймаю спокійно", — заявила співачка.

Сториз Єви Бушміної / © instagram.com/layahmusic

Зазначимо, раніше Єва розповідала, що після початку повномасштабного вторгнення вона разом із коханим, скульптором Григорієм, переїхала до Франції. Тоді донька теж певний час жила з ними, але згодом вирішила повернутися до України — до батька, з яким у неї склалися ближчі стосунки.

"Я просто ридала й не могла зупинитися. Здавалось, що я погана мати, дитина мене не любить… Але я зрозуміла, що маю дозволити їй зробити свій вибір", — казала артистка раніше.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно Єва Бушміна, яка вже давно живе за кордоном, приїхала до Києва, але її візит викликав хвилю обурення. Артистка, попри повномасштабну війну, демонстративно спілкувалася російською мовою, чим неабияк роздратувала українців.