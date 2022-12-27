Єва Лонгорія без макіяжу замилувала світлиною з підрослим сином у парних піжамах

Хлопчику вже чотири роки.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася милою світлиною з підрослим сином.
На своїй сторінці в Instagram акторка показала себе без макіяжу у домашній атмосфері. Чотирирічний Сантьяґо Енріке сидів на руках у зіркової мами та радісно усміхався.
А для справжнього різдвяного настрою Лонгорія одягнула святкову піжаму і таку саму ж обрала для свого синочка.
"Затишок та двійнята", - підписала світлину акторка.
Нагадаємо, що Сантьяґо Енріке народився 2018 року у шлюбі Єви Лонгорії з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, який є власником найбільшої в країні медіакомпанії.
На різдвяні свята усі зірки діляться зворушливими світлинами зі своїми близькими. Так, наприклад, співачка Мадонна також поділилася рідкісними фото зі своїми названими дітьми на честь Різдва.
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