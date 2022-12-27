Єва Лонгорія без макіяжу замилувала світлиною з підрослим сином у парних піжамах

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія поділилася милою світлиною з підрослим сином.

На своїй сторінці в Instagram акторка показала себе без макіяжу у домашній атмосфері. Чотирирічний Сантьяґо Енріке сидів на руках у зіркової мами та радісно усміхався.

А для справжнього різдвяного настрою Лонгорія одягнула святкову піжаму і таку саму ж обрала для свого синочка.

"Затишок та двійнята", - підписала світлину акторка.

Єва Лонгорія з сином / Фото: instagram.com/evalongoria

Нагадаємо, що Сантьяґо Енріке народився 2018 року у шлюбі Єви Лонгорії з мексиканським бізнесменом Хосе Антоніо Бастоном, який є власником найбільшої в країні медіакомпанії.

На різдвяні свята усі зірки діляться зворушливими світлинами зі своїми близькими. Так, наприклад, співачка Мадонна також поділилася рідкісними фото зі своїми названими дітьми на честь Різдва.

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