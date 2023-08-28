Єва Лонгорія блиснула фігурою в обтислому купальнику, який ледь прикрив її бюст

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія похизувалася фігурою на пляжі.

Акторка поділилася у сторіз в Instagram новою світлиною з відпочинку. Лонгорія бігла вздовж морського узбережжя з келихом білого вина та усміхалася на камеру.

На фото Єва продемонструвала свої апетитні форми у яскравому образі. Зірка обрала жовтий монокіні з відвертим декольте, який ледь підтримував її пишний бюст. На плечі акторка накинула розстібнуту сорочку в тон купальника.

Також знаменитість не обійшлася без прикрас та доповнила свій яскравий образ золотим ланцюжкам і сережками, а обличчя від сонця закрила великими темними окулярами.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Зазначимо, що у свої 46 років акторка вміє привернути увагу до своєї зовнішності. Так, нещодавно Єва похизувалася, який вигляд має її тіло у мінібікіні.

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