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Єва Лонгорія розвеселила фанів, показавши своє реальне життя поза соцмережами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
1229
Час на прочитання
1 хв
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Єва Лонгорія розвеселила фанів, показавши своє реальне життя поза соцмережами

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Зірка записала кумедне відео.

Акторка Єва Лонгорія не соромиться з'являтися перед камерами без макіяжу та сміятися над собою.

Зірка "Відчайдушних домогосподарок" вирішила записати веселий ролик та показати фанам, який вигляд насправді має її життя поза соцмереж.

У першій частині свого відео у TikTok Єва позувала на камеру у розкішному образі - чорній напівпрозорій сукні на бретельках, на підборах та з укладкою. А ось у другій частині акторка продемонструвала свою реальність - Лонгорія сиділа в салоні краси, без макіяжу, з фарбою на волоссі та ще й їла свій обід руками.

"Давайте хоч на секунду станемо реальними", - підписала жартівливий ролик зірка. 

@evalongoria

lets just be real for a sec

♬ original sound - william springfield

Шанувальники Єви оцінили її почуття гумору та подякували за те, що вона не боїться бути собою.

  • Ви завжди неймовірна!
  • Круто, що ви така! Це правда!
  • Залишайтесь завжди реальною!
  • Це дуже смішно! Ви мила!

Нагадаємо, що днями акторка Сальма Гаєк також повеселила Мережу відео, на якому показала, як просто у вечірній сукні їсть руками після "Оскару".

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Дата публікації
Перегляди
1229
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