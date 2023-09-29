Єва Лонгорія в елегантній яскравій сукні похизувалася новою зачіскою

Знаменитість змінила імідж.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія похизувалася своїм новим образом.
Американська акторка знялася у новій фотосесії під час своєї подорожі на Паризький тиждень моди, кадрами з якої поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Лонгорія позувала у кадрі у стильній та елегантній сукні яскравого кольору у зеленому відтінку. У якості аксесуарів знаменитість використала шкіряну чорну сумку та золоті часи на руці, а також взула лаконічні босоніжки чорного кольору.
Увагу шанувальників привернула нова зачіска Єви. Акторка змінила свій імідж та обрізала своє довге волосся. Акторка зробила стильний каскад з чубчиком.
Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія показала свого підрослого сина від мексиканського бізнесмена на світлинах з відпочинку на узбережжі.
Читайте також: