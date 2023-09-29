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Єва Лонгорія в елегантній яскравій сукні похизувалася новою зачіскою

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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Єва Лонгорія в елегантній яскравій сукні похизувалася новою зачіскою

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Знаменитість змінила імідж.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія похизувалася своїм новим образом.

Американська акторка знялася у новій фотосесії під час своєї подорожі на Паризький тиждень моди, кадрами з якої поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Єва Лонгорія / © instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Лонгорія позувала у кадрі у стильній та елегантній сукні яскравого кольору у зеленому відтінку. У якості аксесуарів знаменитість використала шкіряну чорну сумку та золоті часи на руці, а також взула лаконічні босоніжки чорного кольору.

Єва Лонгорія / © instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / © instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Увагу шанувальників привернула нова зачіска Єви. Акторка змінила свій імідж та обрізала своє довге волосся. Акторка зробила стильний каскад з чубчиком. 

Єва Лонгорія / © instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Нагадаємо, раніше Єва Лонгорія показала свого підрослого сина від мексиканського бізнесмена на світлинах з відпочинку на узбережжі.

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Дата публікації
Перегляди
275
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