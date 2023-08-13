Єва Лонгорія у мінібікіні приголомшила підтягнутими ніжками та пласким животиком

Фани у захваті від зовнішнього вигляду зірки.
48-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія розбурхала уяву шанувальників новими фото біля басейну.
Відома акторка поділилася новими світлинами у своєму фотоблозі в Instagram, на яких продемонструвала свою гарну форму.
Лонгорія у зеленому мінібікіні похизувалася підтягнутими ніжками та пласким животом під час відпочинку. А верх купальнику ледь прикрив пишний бюст знаменитості.
"Весела неділя", - підписала світлини Лонгорія.
Шанувальники були приголомшені тим, який чудовий вигляд має акторка: "Вау, яка фігура", "Бомба", "Ось, що значить спорт", "Яка вона неймовірна", "Розкішна жінка".
Раніше Єва Лонгорія показала своїм прихильникам, як гарно проводить час в Іспанії. Разом з родиною та друзями акторка позасмагала на пляжі біля моря та поразважалася у кафе.
Читайте також: