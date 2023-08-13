Єва Лонгорія у мінібікіні приголомшила підтягнутими ніжками та пласким животиком

48-річна зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія розбурхала уяву шанувальників новими фото біля басейну.

Відома акторка поділилася новими світлинами у своєму фотоблозі в Instagram, на яких продемонструвала свою гарну форму.

Лонгорія у зеленому мінібікіні похизувалася підтягнутими ніжками та пласким животом під час відпочинку. А верх купальнику ледь прикрив пишний бюст знаменитості.

"Весела неділя", - підписала світлини Лонгорія.

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Шанувальники були приголомшені тим, який чудовий вигляд має акторка: "Вау, яка фігура", "Бомба", "Ось, що значить спорт", "Яка вона неймовірна", "Розкішна жінка".

Раніше Єва Лонгорія показала своїм прихильникам, як гарно проводить час в Іспанії. Разом з родиною та друзями акторка позасмагала на пляжі біля моря та поразважалася у кафе.

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