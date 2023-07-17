Єва Лонгорія у обтислому спортивному вбранні похизувалася апетитними формами

Акторка має чудовий вигляд.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продемонструвала свою прекрасну фізичну форму.
48-річна знаменитість не соромиться показати себе у всій красі у обтислому вбранні. На своїй сторінці в Instagram Лонгорія поділилася новою світлиною.
Акторка позувала на сходах у спортивних лосинах та коротенькому топі. Образ доповнила бейсболка, темні окуляри та білі шкарпетки під кросівки. Багато уваги Єва приділяє тренуванням, тож має підтягнутий прес та підкачані ноги.
"Звичка - це те, що змушує вас рухатися вперед! Поїхали!", - підписала світлину Лонгорія.
Нагадаємо, раніше Лонгорія приголомшила шанувальників вишуканим образом під час спільного виходу в світ зі своїм чоловіком-медіамагнатом.
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