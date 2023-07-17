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Єва Лонгорія у обтислому спортивному вбранні похизувалася апетитними формами

Єва Лонгорія у обтислому спортивному вбранні похизувалася апетитними формами

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
446
Час на прочитання
1 хв
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Єва Лонгорія у обтислому спортивному вбранні похизувалася апетитними формами

Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Акторка має чудовий вигляд.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія продемонструвала свою прекрасну фізичну форму.

48-річна знаменитість не соромиться показати себе у всій красі у обтислому вбранні. На своїй сторінці в Instagram Лонгорія поділилася новою світлиною.

Акторка позувала на сходах у спортивних лосинах та коротенькому топі. Образ доповнила бейсболка, темні окуляри та білі шкарпетки під кросівки. Багато уваги Єва приділяє тренуванням, тож має підтягнутий прес та підкачані ноги. 

"Звичка - це те, що змушує вас рухатися вперед! Поїхали!", - підписала світлину Лонгорія. 

Єва Лонгорія / © instagram.com/evalongoria
Єва Лонгорія / Фото: instagram.com/evalongoria

Нагадаємо, раніше Лонгорія приголомшила шанувальників вишуканим образом під час спільного виходу в світ зі своїм чоловіком-медіамагнатом.

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Дата публікації
Перегляди
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