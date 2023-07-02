Єва Лонгорія у вишуканому образі з'явилася на публіці зі своїм чоловіком-медіамагнатом

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія захопила спільним виходом зі своїм чоловіком, мексиканським медіамагнатом Хосе Бастоном.

Акторка разом з коханим відвідала святкову вечірку з нагоди 15-річчя компанії Bambú у Мадриді, де і вони і потрапили під приціл папараці.

Для виходу в світ Лонгорія обрала вишукану кремову сукню-міді з вирізами у зоні декольте, яка підкреслила гарну фігуру 48-річної акторки. Своє вбрання Єва доповнила туфлями-човниками та сумочкою в тон сукні. Завершальною деталлю образі сталі темні пишні локони та легкий макіяж.

Чоловік акторки віддав перевагу чорному класичному костюму та білій сорочці, яку не став застібати на останні ґудзики.

До речі, нещодавно Єва Лонгорія поділилася сімейними кадрами з чоловіком та п'ятирічним сином у день його народження.

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