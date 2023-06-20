Єва Лонгорія замилувала кадрами з підрослим сином від мексиканського медіамагната

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Єва Лонгорія показала свого сина Сантьяго Енріке.

19 червня хлопчик відсвяткував свій день народження - йому виповнилося п'ять років. З нагоди свята зіркова матуся поділилася на своїй сторінці в Instagram зворушливим відео разом із сином, в якому показала щасливі миті разом.

"Ще один рік щастя, сміху й радості з цією маленькою людиною. Я не знала, що стільки любові може існувати. З днем народження, я тебе дуже сильно люблю!" - звернулася до сина у привітанні Лонгорія.

В коментарях шанувальники зірки також долучилися до привітань: "З днем народження", "Нехай росте щасливим", "Який у вас гарний хлопчик", "Зі святом вашу родину".

Нагадаємо, що Єва Лонгорія 2016 року вийшла заміж за мексиканського бізнесмена Хосе Антоніо Бастона, який володіє найбільшою в країні медіакомпанією. Вже за два роки у пари народився син.

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