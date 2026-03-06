Єва Мендес та Раян Гослінг спричинили фурор першою за 10 років спільною появою на публіці

Єва Мендес та Раян Гослінг / © Getty Images

Реклама

Зіркове голлівудське подружжя Єва Мендес та Раян Гослінг спричинило фурор першою за 10 років спільною появою на публіці.

Знаменитості віддають перевагу тримати особисте життя подалі від сторонніх очей. А Єва Мендес взагалі залишила кар'єру та присвятила себе материнству. Проте нещодавно зіркова пара приємно потішила шанувальників.

Так, Раян Гослінг відвідав The Tonight Show, де говорив про свій новий фільм "Проєкт "Аве Марія". Під час розмови з ведучим Джиммі Феллоном актор звернувся до зали та запитав, чи ті заспівають для його дружини Happy Birthday. Запис шоу був 5 березня, коли Єва Мендес святкувала день народження, пише The news.

Реклама

Як виявилося, акторка весь цей час перебувала за лаштунками. Тож, Раян Гослінг довго не міркував, а швидко вивів дружину на сцену. Тим часом захоплена публіка почала активно вітати Єву Мендес.

Раян Гослінг влаштував сюрприз Єві Мендес / © Getty Images

Артистка подякувала зі всі привітання і навіть поцікавилась у ведучого, чи виріжуть вони цей момент з ефіру. На що той, звісно ж, відповів тверде ні. А тим часом Раян Гослінг пожартував: "Можливо, ви знайдете мене в річці Гудзон".

Зазначимо, Єва Мендес та Раян Гослінг перебувають у стосунках від 2011 року. Пара разом виховує двох доньок – Есмеральду та Аманду. При цьому Єва Мендес залишила кар'єру, аби повністю присвятити себе материнству. Подружжя ретельно приховує дітей від сторонніх оцей і саме теж вкрай рідко з'являється на публіці. Остання їхня спільна поява на світському заході була 10 років тому.

Нагадаємо, своє особисте життя за сімома замками також тримає голлівудська акторка Анджеліна Джолі. Проте нещодавно інсайдер розкрив правду про стосунки артистки після розлучення з чоловіком Бредом Піттом.