Євгенія Власова пояснила, чому зникла зі сцени на понад 10 років: "Важливо було зупинити себе"

Українська співачка Євгенія Власова назвала причину своєї відсутності на сцені протягом останніх 15 років.

Як зізнається Євгенія, у певний період вона зрозуміла, що все довкола їй натякає про музичну перерву. До того ж артистка почала свою співочу кар'єру у досить юному віці, тому навантаження давалося взнаки.

"Заради того, щоб себе перезібрати і повернутися до тієї Жені, яку я знала до 17 років. Тому що я працювала багато вночі, їздила рано на навчання. Тож, втомлювала себе і напружувала. І важливо було зупинити себе. Тому що багато чого трапилося в моєму житті такого, що кричало мені: "Женю, зупинись, треба подумати. Можливо, щось не так!". Але у мене не було можливості спинитися – подія за подією, якась відповідальність перед сім'єю, донькою… Все воно створювало велике напруження. І мені потрібно було зупинитися", - поділилася зірка на М1.

Євгенія Власова / Фото: instagram.com/eygeniavlasova

За словами Власової, вона вже відновила свої сили та готова до повернення на сцену з новими композиціями та новому амплуа.

"Так, у мене вийшло перезібратися. І навіть більше. Я на сцену повертаюся, але трішечки іншою. Інша музика, інший стан. Це про те, щоб все ж таки лікувати своїм голосом, вібрацією і частотою", - додала артистка.

До речі, нещодавно Євгенія Власова представила нову композицію та зняла чуттєвий ролик.

Читайте також: