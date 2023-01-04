Євген Хмара знімає кліп у тунелі київського метрополітену у супроводі оркестру ЗСУ

Про зйомки розповідає “Сніданок з 1+1”:

Особливістю зйомок стало те, що вони відбувалися не на пероні, а білий фірмовий рояль композитора стояв прямо на коліях метрополітену. Зйомки відбувалися у нічний час, а колії, звісно, були знеструмлені.

“Виникла ідея розповісти світу про життя цивільних українців через соціокультурний музичний відеопроєкт з робочою назвою “Музика підземного Києва”. Від 24 лютого 2022 року життя мільйонів українців продовжилося в бомбосховищах – дитинство, мрії, ідеї, а також музика – відтепер оселилися й в київському метрополітені. Світовій спільноті складно уявити, як міський вид транспорту може стати прихистком для тисяч людей, сімей, прихистком для творчості та креативу”, - розповідає Євген Хмара про ідею проєкту.

Таким чином, проєкт має на меті показати незламність українського духу. Навіть в метрополітені, який перетворився на укриття, життя продовжується і музика продовжує звучати, навіть коли місто здригається і стогне від вибухів.

Під час зйомок Євген виконав авторську композицію REVIVAL, яка присвячується сьогоді всім українцям.

До проекту долучився і військовий оркестр Збройних Сил України під керівництвом диригента Дмитра Антонюка. 50 музикантів, наживо, під вражаючу акустику бетонних тунелів між станціями метро «Контрактова Площа» і «Тарас Шевченко» .

«Музика має велику силу. Музика об’єднує та дарує емоції, які здатні проникнути в глибини наших душ та сердець. Ця композиція – це молитва. Молитва за всіх постраждалих людей, яких настигла ця кривава, терористична війна. Я знаю, що ми переможемо, тому що за нами правда і з нами Бог», - наголошує Євген Хмара.