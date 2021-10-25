Євген і Ксенія Кошові розповіли про складні пологи і відповіли, чи буде у них син

Євген і Ксенія Кошові розповіли про складні пологи і відповіли, чи буде у них син

Наразі подружжя виховує двох донечок.

Художній керівник "Вечірнього Кварталу" та актор Студії "Квартал 95" Євген Кошовий разом зі своєю дружиною Ксенією поділилися подробицями подружнього життя.

Зокрема, вони розповіли, як минули пологи Ксенії. Дружині гумориста було не легко народжувати, особливо старшу доньку – Варвару. Пологи тривали цілих вісім годин. Жінці робили епідуральну анестезію.

"Крапельниці ставили, було дуже складно. Краще б мені зробили кесарів, ніж я так страждала майже добу. Чесно кажучи, для мене це був страшний сон", - зізналась Ксенія "Зірковому шляху".

Євген Кошовий з донькою / instagram.com/evgenii.koshevoi

Кошовий говорить, що й сам ніколи цього не зможе забути. Він тоді нервував страшенно. Втім, як побачив маленьку донечку, злякався ще більше.

"Тоді я ще курив і викурив пачку сигарет, поки вона народжувала Варвару. А потім як побачив. Думаю, яке воно маленьке, як з ним далі бути? Найбільше боявся брати на руки, а це ж ще й твоя дитина. Але потім ти до всього звикаєш", – пригадав Кошовий.

До слова, попри нелегкі пологи, Ксенія таки наважилася на другу дитину. Вона довго не могла завагітніти. Втім, на світ таки з’явилася маленька Серафима. До речі, Євген повинен бути присутнім на пологах. Але він не зміг стримати своєї обіцянки. Однак він все одно підтримував свою кохану.

Євген Кошовий з дружиною та доньками / instagram.com/yalta_k

"Рука на переймах була синя, коли Сіма і Варя народжувалися. Я говорив, що ти ламаєш мені руку. Дружина відповідала, що їй зараз гірше", - говорить Кошовий.

До слова, стати втретє батьками подружжя не планує. Сина народжувати закохані не хочуть.

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