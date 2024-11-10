Євген Клопотенко чесно відповів, чи мав романи з чоловіками: "Колись цілувався"

Відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розповів про свої експерименти в особистому житті.

Зокрема, поділився, як свого часу спробував цілуватися з чоловіком. Однак відчуттями Євген залишився не дуже вдоволеним. Тому зараз він відмовляється від стосунків з людьми своєї статі. Зокрема тому, що не відчуває жодного збудження й потягу до чоловіків.

"Ні, романтичних стосунків не було. По-перше, відкривати свою сексуальність і дозволяти собі бути тим, ким ти хочеш, це дуже важко. По-друге, до чоловіків має бути потяг й бажання. У мене такого немає. Я колись цілувався з хлопцем, щоб зрозуміти, як це воно. Однак мене це не збуджує. У мене немає такого вогню всередині. Тому я не певен, що буду зустрічатися з чоловіками. Але я певен, що мені подобаються чоловіки, бо вони симпатичні, так само, як і дівчата. Але це не означає, що якщо людина гарна, то слід з нею мати стосунки. Мені подобаються гарні люди", - зазначив Клопотенко у проєкті "Люкс ФМ".

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, нещодавно кулінар Євген Клопотенко шокував зізнанням про аборти його колишніх коханок. Знаменитість вже відповів, чи шкодує про такі рішення переривання вагітності.

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