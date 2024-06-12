Євген Клопотенко назвав причину, чому не вступив до лав ЗСУ і не пішов воювати на фронт

Кулінар також зізнався, чи оновлював вже дані у ТЦК.

Відомий український кулінар Євген Клопотенко назвав причину, чому не вступив до лав ЗСУ та не пішов воювати на фронт.

Кухар пояснив, що на початку повномасштабної війни перебував у маленькому селі та просто не бачив сенсу вступати до лав ТрО. Також Клопотенко був впевнений, що в тилу він набагато корисніший. Зокрема, кулінар займається благодійною допомогою, гастродипломатією, а також активно розповідає на загал правду про війну в Україні.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Від перших днів вторгнення я намагався подбати про безпеку родини та своєї команди. До того ж перебував тоді за містом і, приміром, вступати до тероборони в маленькому селі не бачив сенсу. Також розумів, що принесу більше користі на своєму місці. Адже від першого дня великої війни ми з командою підтримували українців через їжу. Я активно займався гастродипломатією та у світовому інфопросторі розповідав про події в Україні. І тривалий час був зосереджений лише на цьому", - відповів Клопотенко в інтерв'ю "ТиКиїв".

До речі, до ТЦК Євген Клопотенко цьогоріч навідувався. Після того, як у травні прийняли новий законопроєкт про мобілізацію, кухар першого ж дня оновив дані у військкоматі.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

"Звісно, у перший же день дії закону про мобілізацію", - додав кухар.

Зазначимо, раніше Євген Клопотенко зізнавався, що 2022 року мав бронь від Мінкульту. Зокрема, кулінару не могли вручити повістку.

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