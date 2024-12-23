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Євген Клопотенко назвав приголомшливу суму, яку заробив за 2024 рік

Євген Клопотенко назвав приголомшливу суму, яку заробив за 2024 рік

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Також кулінар розповів про бізнеси, які приносять йому доходи.

Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко розсекретив свій приголомшливий дохід за 2024 рік.

Знаменитість нині активно розвиває свій бізнес. Як зізнався Клопотенко в інтерв'ю Аліні Доротюк, у нього є 12 різних напрямків, над якими він працює. Зокрема, це і ресторанний бізнес, і особистий бренд, і різні проєкти, і реклама в соціальних мережах.

"Цього року я по-іншому рахую гроші. Я припинив мислити, скільки я заробив, який дохід. У мене це все вже зникло. У мене є мій бізнес: ресторанний напрямок – це одне, бренд мій – це багато колаборацій, ми працюємо з великою кількістю людей. Це все вже така машина, в якій працює десь 450 людей, які професіонали. У мене десь там 12 напрямків бізнесу", - поділився кухар.

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko
Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Дохід Євгена Клопотенка за 2024 рік становить 300-350 мільйонів гривень. Утім, кулінар уточнив, що йдеться тут не йдеться про чистий заробіток, а саме обіг. Тобто, з цих коштів знаменитість інвестує в різні проєкти, покриває витрати, виплачує співробітникам кошти, допомагає армії донатами і так далі. А от чистий дохід кулінар вже припинив рахувати.

"Якщо ти мене запитаєш, скільки ти заробив, то немає такого. Уже важко підбивати доходи. Я раніше міг це зробити, бо раніше я міг бачити всі цифри. Зараз в мене цих відділів... 300-350 мільйонів гривень – це оборот, дохід. Гроші прийшли - гроші пішли. Прибуток я не рахую. Ми поміняли структуру цих всіх прибутків. У мене є якісь гроші, які я отримую. Якщо мені треба щось купити і в мене немає грошей, я телефоную в компанію і кажу: "Дайте мені грошей", мені компанія переводить. В мене зараз ідея номер один, щоб ці всі бізнеси підтримували соціальні проєкти та армію", - додав кулінар.

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko
Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко розсекретив свій роман із учасницею шоу "МастерШеф" Катериною Пєсковою. Також кухар зізнався, чому не склалися їхні стосунки.

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