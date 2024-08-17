Євген Клопотенко неочікувано заговорив про зміну гімну Києва і нарвався на різку критику в Мережі

Відомий український кулінар Євген Клопотенко вскочив у черговий скандал.

Цього разу критика на кухаря полилася через його різке висловлювання про гімн столиці. Зокрема, Клопотенко заявив, що від пісні "Як тебе не любити, Києве мій!" віє "радянщиною". Тому він запропонував замінити гімн столиці якоюсь більш сучасною композицією.

"Неочікуване запитання про пісню "Києве мій". Вона ніби норм, всі її люблять і все таке. Але коли я прибуваю на вокзал і чую її, то опиняюся наче в якомусь радянському фільмі. Хочеться чогось нового. В кого теж так? Є сенс створити якийсь більш сучасний гімн Києва і запропонувати "Укрзалізниці", щоб вмикали його?" – заговорив Клопотенко.

Євген Клопотенко / Фото: instagram.com/klopotenko

Однак однодумців у шеф-кухаря виявилося небагато. Євгена Клопотенка почали критикувати в Мережі, мовляв, пісня "Як тебе не любити, Києве мій!" насправді чудова, і не потрібно нічого змінювати та осучаснювати. Також кулінару пояснили, що про радянщину там не йдеться, адже композицію навпаки створювали з любов'ю до всього українського, попри тоталітарний режим, який це не схвалював.

Щось є таке тепле в цій пісні і цій її версії. Нічого це не радянське. Це про те, які створювались шедеври з любов'ю до українського в тоталітарні часи!

Іноді краще мовчати, ніж нести дурню і хайпувати на цьому. Борщем займайся!

То було б злочином, на мою думку. Відправити у забуття пісню, яка поєднала скільки поколінь киян та українців в Україні та діаспорі. Я волів би відроджувати, переосмислювати, осучаснювати, проте берегти спадщину.

Пісня чудова, жодного радянського вайбу в неї немає. Кращого гімну для української столиці просто не існує. Сподіваюсь, що завжди чутиму "Києве мій", коли мій потяг прибуватиме на київський вокзал!

Євген Клопотенко дослухався до думки користувачів. Він зазначив, що й дійсно не варто нічого змінювати, натомість він по іншому дивитиметься на пісню: "Дякую за думку кожного, почув. Буду змінювати своє ставлення до цієї пісні".

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