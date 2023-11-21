Євген Клопотенко після загадкового весілля здивував відповіддю, чи перебуває він у стосунках

Відомий український кухар Євген Клопотенко після загадкового весілля з відомою співачкою відповів на запитання, чи перебуває він у романтичних стосунках.

Подробицями особистого життя шоумен поділився на шоу "Пекельні борошна". Гостею нового випуску стала співачка Юлія Саніна. Під час приготування страви виконавиця поцікавилася, чи є в Євгена зараз романтичні стосунки.

"А дівчина в тебе є чи хлопець?" – поцікавилася співачка.

Євген Клопотенко і Юлія Саніна / Фото: скриншот з відео

Клопотенко не став приховувати, а відверто відповів, що наразі самотній. Як зізнався кухар, йому поки не вдається організувати своє особисте життя.

"Та ні, ти що. Яка дівчина? Немає в мене ні дівчини, ні хлопця. Мені щось не вдається це організувати", – відповів шоумен.

Євген Клопотенко / Фото: скриншот з відео

Зазначимо, наприкінці жовтня Євген Клопотенко здивував новиною, що одружився з відомою співачкою. Кухар навіть показував фото та відео з весілля. Виявилося, що це був несправжній шлюб. Євген Клопотенко разом з приятелями організував благодійний збір, а таким чином хотів привернути більше уваги користувачів.

До речі, про свої стосунки кухар раніше теж розповідав. Євген ділився, що в нього є обраниця, яка родом з Миколаєва. Однак, схоже, пара розійшлася.

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